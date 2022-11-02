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Как сообщает портал Pravda.ru, один из членов американской партии Республиканцев по имени Джим Инхоф заявил, что необходимо увеличить предоставление Украине военной помощи и предлагает «общими усилиями уничтожить Россию». Однако граждане США не разделяют таких воинственных заявлений.

Работники американского Института Квинси недавно провели социологический опрос, в результате которого оказалось, что простые граждане США не поддерживают воинственных заявлений представителей правящей элиты США. Как стало известно из результатов опроса, около 57 процентов граждан США уверены, что киевские власти должны пойти на мирные переговоры даже в том случае, если придется идти на территориальные уступки России.

Аудитория иностранного издания Breitbart в комментариях к материалу с заявлением Инхофа написала, что единственным врагом Украины выступает коллективный Запад. Один из комментаторов написал, что если бы Западные страны не запретили Украине выполнять Минские соглашения, то она бы смогла сохранить свои территории.

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