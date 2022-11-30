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Как сообщает деловая газета «Взгляд», известный случай по запрету товаров китайской фирмы Huawei в США является не просто одним из элементов торговой войны, но и войной секретных служб разведки за сбор информации и тотальный контроль над населением Земли. Американские спецслужбы считают, что такими делами в мире могут заниматься только они.

Телекоммуникационный орган США FCC вводит запрет на продажу и импорт коммуникационных устройств китайских фирм Huawei и ZTE на территории США. Причина заключается в неприемлемом риске для национальной безопасности страны. Однако интересным является тот факт, что телекоммуникационные устройства китайской фирмы Huawei в алгоритмах отслеживания данных пользователей ничем не отличается от устройств той же Apple.

Поэтому можно смело утверждать, что под видом торговой войны между китайскими и американскими производителями телекоммуникационных устройств разразилась настоящая война за получение разведданных и тотальным контролем за населением. Причем США не хочет, чтобы Китай составил им конкуренцию в этом вопросе.

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