Как сообщает портал «Lenta.ru» со ссылкой на NBC News, в Соединенных Штатах Америки школьная учительница из Канзаса получила 20 лет тюрьмы за то, что она созналась в том, что принимала активное участие в обучении женского крыла батальона «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация , которая запрещена в Российской Федерации).

Как сообщает американское издание, во время судебного заседания стало известно, что обвиняемая американская учительница Эллисон Флюк-Экрен заставляла свою старшую дочь, которой на тот момент было всего 13 лет, выйти замуж за одного из боевиков ИГ. Также осужденная американка оказывала давление на своего сына и принуждала его выехать из США на территорию Сирии, чтобы он не смог случайно скомпрометировать свою мать.

Как стало известно американской прокуратуре, 42-летняя Элиисон Флюк-Экрен в 2008 году покинула США и отправилась в Египет вместе со своим мужем. Впоследствии ее муж стал лидером снайперского подразделения ИГ в Сирии, а Флюк-Экрен начала обучать женщин правилам обращения с автоматом АК-47, поясом смертника и метанию гранат. Причем некоторым из учениц американки на тот момент было всего лишь 10 лет.