Китайская Народная Республика регулярно развивает и наращивает свои неядерные силы, в то время как США с каждым днем в данной области постепенно сдают свои позиции. Так американское издание 19FortyFive опубликовало материал, в котором указывается, что неядерные американские средства сдерживания начинают ослабевать, в то время как подобные мощности Китая наоборот набирают свои обороты.

Издание отмечает, что главной причиной ослабевания неядерных средств сдерживания является недостаточное финансирования их развития. Обновление военной техники не выполняется вовремя – это тоже немаловажный фактор.

Адмирал ВМС США Чарльз Ричард заявил, что китайцы выполняют подобного рода работы очень быстро и крайне эффективно. Поэтому, если придет время Америки сдерживать КНР, то ситуация может стать плачевной.

19FortyFive также акцентирует внимание на том, что армия США регулярно сокращается. Причем уменьшается не только личный состав, но и количество военных кораблей. К тому же, американское руководство решило продлить средний возраст военной воздушной техники на 9 лет. Теперь средний возраст американских самолетов будет составлять 29 лет.