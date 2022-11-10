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Издание «Украина.ру» выпустила интервью с военным аналитиком и редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым, в ходе которого военный эксперт заявил, что необходимо трезво оценить ту ситуацию, которая сложилась на правом берегу Херсонской области.

Леонков напоминает, что в российском командовании еще никто не издавал приказа «стоять до последнего». Однако необходимо понимать, что количество подразделений российской армии, которые стояли на страже линии боевого соприкосновения, не могло бы справиться с теми ресурсами украинской группировки, которую противник с использованием всей западной помощи смог сконцентрировать на Херсонском направлении.

Военный эксперт уверен, что Херсон никто не оставил без боя, ведь в ходе оборонительных сражений на этом направлении было ликвидировано около 9 тысяч человек личного состава ВСУ. Теперь же линия обороны будет проходить по левому берегу Днепра, а удерживать ее будет намного легче. Это позволит российской армии накопить силы для будущего наступления, считает эксперт.

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