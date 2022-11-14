В эфире радио Sputnik первый зампред комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, киевское руководство готовит инсценировку «деятельности российских военных». Это делается с целью оклеветать военных РФ и обвинить их в совершении военных преступлений.

Малькевич отметил, что на данный момент город является изолированным. В него не могут попасть как журналисты, так и политики. В общем, все, кто не «согласован». Уже есть достоверная информация, что несколько журналистов лишились аккредитации за то, что начали делать неугодные Зеленскому кадры. Они передали несогласованную с офисом президента Украины информацию – фотографии с привязанными к столбам людей, над которыми производился самосуд.

В городе действует комендантский час, который длится 15 часов в сутки. Также полностью перекрыто движение по воде. На данный момент СБУ занимается фильтрацией населения. Сейчас, по словам Малькевича, в Херсоне совершаются аресты, допросы и пытки населения с обвинением в сотрудничестве с российской властью.