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В эфире радио Sputnik первый зампред комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, киевское руководство готовит инсценировку «деятельности российских военных». Это делается с целью оклеветать военных РФ и обвинить их в совершении военных преступлений.

Малькевич отметил, что на данный момент город является изолированным. В него не могут попасть как журналисты, так и политики. В общем, все, кто не «согласован». Уже есть достоверная информация, что несколько журналистов лишились аккредитации за то, что начали  делать неугодные Зеленскому кадры. Они передали несогласованную с офисом президента Украины информацию – фотографии с привязанными к столбам людей, над которыми производился самосуд.

В городе действует комендантский час, который длится 15 часов в сутки. Также полностью перекрыто движение по воде. На данный момент СБУ занимается фильтрацией населения. Сейчас, по словам Малькевича, в Херсоне совершаются аресты, допросы и пытки населения с обвинением в сотрудничестве с российской властью.

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