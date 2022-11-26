Как сообщает ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ежедневно российские войска, применяя ударные дроны, уничтожают большое количество живой силы и техники вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в районе Луганской области.

Апты Алаудинов сообщает, что в распоряжении российских военнослужащих имеется достаточное количество барражирующих боеприпасов, которые наносят огневое поражение технике ВСУ на фронте и в неглубоком тылу.

Также Алаудинов сообщает, что украинские бойцы ВСУ ежедневно пытаются прорвать оборону российских войск в Луганской области. По этой причине операторы барражирующих боеприпасов постоянно находятся в поиске приоритетных целей для поражения. Среди таких целей находятся западные РСЗО HIMARS и американские гаубицы М777. Поэтому после каждого залпа из реактивной артиллерии ВСУ российские дроны обнаруживают места пусков и уничтожают технику ВСУ.