В Telegram-канале Mash были опубликованы документы украинских военных с грифом секретно. Как уточняется авторами канала, эти документы были подготовлены украинскими командирами 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ специально для Министерства обороны Украины.

Представленные документы составлены на украинском языке и содержат списки имеющегося вооружения, безвозвратно утерянного вооружения, а также отдельным списком идет примерное количество техники и вооружения, которое требуется для полноценного укомплектования бригады.

Если верить опубликованных данным, то получается, что даже элитная бригада ВСУ остро нуждается в большом количестве бронированной техники и вооружений. Также можно напомнить, что недавно советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в данный момент у ВСУ исчерпан лимит для проведения широкомасштабных наступательных операций. По его уверениям, сейчас армия Украины остро нуждается в поставках боеприпасов и бронированной военной техники.