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Американское издание 19FortyFive опубликовало материал, касательно характеристик таких ракет Российской Федерации, как Р-37М и Р-77-1, которые используются ВС РФ в ходе специальной военной операции. Данную информацию сообщил обозреватель издания Брент Иствуд, ссылаясь на RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований).

Автор материала сообщает, что такие российские ракеты, как Р-37М, Р-77-1, относящиеся к классу «воздух-воздух», способны развить свою скорость до 6 чисел Маха. Иствуд также акцентирует внимание на дальнобойности данных ракет. Так дальнобойность ракеты Р-37М составляет до 400 км. А дальнобойность ракеты Р-77-1 – до 110 км.

В публикации уточняется, что характеристики вышеупомянутых ракет позволяют российским МиГ-31 оставаться недосягаемыми для украинских средств противовоздушной обороны. Также автор отметил тот факт, что ракеты Р-37М и Р-77-1 уже неединожды поражали такие украинские самолеты, как Су-24 и Су-25.

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