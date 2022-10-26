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Известный актер Сергей Жигунов любит следить за теми материалами, которые появляются в разных изданиях с упоминанием о нем. Поэтому, сегодня он был рад отреагировать на новость о своей собственной смерти. Это уже не первый случай, когда популярный артист вынужден комментировать нелепые новости о себе и своей личной жизни.

Причем Сергей Жигунов уже даже успел выработать стойкую привычку реагировать на подобные нелепые новости о себе с юмором и иронией. Поэтому после того, как на просторах российского сегмента Интернет начала распространяться новость с трагическим заголовком о его собственной смерти, это вызвало только улыбку на лице артиста. В придачу в новости в Сети было выложено и видео, на котором были показаны различные фотографии Жигунова.

Сергей Викторович Жигунов, которому исполнилось уже 59 лет, лично прокомментировал эту новость следующими словами: «А я и не знал». Напомним, что популярный артист примерно полтора года назад женился на девушке по имени Виктория Ворожбит, которая внешне очень похожа на главную героиню сериала «Прекрасная няня».

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