Как сообщает издание РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о планирующейся провокации с применением «грязной бомбы» украинской стороной. В ответ на это заявление Зеленский призвал все страны в мире усилить санкции в отношении Российской Федерации.

Зеленский заявил, что дает поручение украинской дипломатии во всех странах мира вести разъяснительную работу, чтобы склонить их к еще большей поддержке Украины. В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сделал заявление, что уже провел переговоры о «грязной бомбе» с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также о предоставлении Киеву новых систем ПВО. Кулеба также добавил, что информация о применении «грязной бомбы» украинской стороной является чистой дезинформацией.

Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США, заявил, что США считают ложными заявления министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что Украина якобы подготавливает теракт с использованием «грязной бомбы» на своей территории.