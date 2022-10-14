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Бойцы ВСУ ощущают сильное давление в связи с прибытием на фронт мобилизованных российских военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Именно это, по его мнению, может быть одной из главных причин последних неудач в попытках контрнаступления на юге и на Донбассе, пишет Ura.ru.

«Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. [Создается] дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», – заявил украинский лидер в очередном своем видеообращении к гражданам Украины.

Он отметил, что в результате мобилизации существенно расширяется группировка войск ВС РФ на Украине, из-за чего ВСУ теряют единственное свое преимущество – численное превосходство.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Тогда же он заявил, что Россия задействует любые доступные ей средства поражения для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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