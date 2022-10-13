Американские ученые из Пенсильвании разработали аккумуляторы нового поколения с повышенной плотностью, которые способны заряжаться до 100% всего за 10 минут.

Группа ученых работала над проблемой снижения производительности литиевых батарей, которые эксплуатируются в условиях холодного климата. С этой проблемой справились путем внедрения механизма саморегуляции температуры.

Затем в 2019 году они применили эту же технологию в условиях зарядки литиевых батарей при эксплуатации в зоне повышенных температур, которые обычно негативно сказываются на сроке службы батареи. В итоге команда ученых из Пенсильвании добилась устойчивой работоспособности своих аккумуляторов, как при повышенных температурах, так и при пониженных.

В итоге, как показали тесты, новая аккумуляторная батарея заряжалась на станции быстрой зарядки до 70% за 11 минут на протяжении 2000 циклов под ряд. Эти значения эквивалентны пробегу автомобиля примерно в 500 тысяч миль.