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Удар со стороны ВСУ ожидается Запорожскими властями.

Сообщается о том, что власти Запорожья ожидают скорый удар по своему направлению. Есть мнение о том, что в скором ударе со стороны ВСУ приоритетным направлением станет Запорожье.

Данная позиция основывается на том, что данная местность по своим физическим параметрам идеально подходит для боя. Более того, в этом месте сконцентрирована в достаточном количестве техника и живая сила соперника.

Есть информация о том, что из многих областей в направлении Запорожья перекинуто множество военной техники и военных.

С другой стороны, есть информация о том, что Киев стягивает силы в Херсонском направлении. Специалисты говорят о стягивании туда нескольких десятков тысяч бойцов ВСУ.

Российские военные также готовятся к серьезному наступлению.

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