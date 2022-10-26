Сообщается о том, что после назначения Суровкина командующим войсками в зоне СВО Запад начал отмечать улучшение тактики среди российских военных.
Западные специалисты отмечают характерное улучшение слаженности среди бойцов ВС РФ.
Британский специалист подметил то, что свой профессионализм Суровкин показал еще в Сирии. Отмечается эффективность и жесткость военного.
Генерала армии Суровкина Путин назначил командующим войск в зоне СВО. После начала его работы стратегия российских военных в корне изменилась. Теперь ВС РФ наносят массированные удары по важным объектам инфраструктуры Украины.
Сообщается о том, что около трети электростанций Украины уже выведены из строя и президент Зеленский вновь просит помощи у Запада.