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Сообщается о том, что после назначения Суровкина командующим войсками в зоне СВО Запад начал отмечать улучшение тактики среди российских военных.

Западные специалисты отмечают характерное улучшение слаженности среди бойцов ВС РФ.

Британский специалист подметил то, что свой профессионализм Суровкин показал еще в Сирии. Отмечается эффективность и жесткость военного.

Генерала армии Суровкина Путин назначил командующим войск в зоне СВО. После начала его работы стратегия российских военных в корне изменилась. Теперь ВС РФ наносят массированные удары по важным объектам инфраструктуры Украины.

Сообщается о том, что около трети электростанций Украины уже выведены из строя и президент Зеленский вновь просит помощи у Запада.

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