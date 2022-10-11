Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал свой комментарий по поводу массированных ракетных ударов по территории Украины, которые продолжаются уже вторые сутки подряд.

Залужный заявляет, что вооруженным силам Украины приходится отражать ракетную угрозу при помощи старых советских комплексов противовоздушной обороны. К тому же, количество подобных комплексов недостаточно, чтобы прикрыть все необходимые объекты, добавил главком Украины.

Хотя еще недавно на страничках известной газеты Financial Times было опубликовано мнение одного из американских чиновников, что Украина сейчас стоит перед трудным выбором. С одной стороны комплексы противовоздушной обороны необходимы возле линии фронта, чтобы обеспечивать поддержку наступающей группировки. А с другой стороны многие важные военные и инфраструктурные объекты в тылу остаются беззащитными. Поэтому руководство Украины стоит перед очень сложным выбором.