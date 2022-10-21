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Как сообщает Новая Наука, ученые из Китая выдвинули предположение, что система спутниковой связи StarLink может быть выведена из строя в результате взрыва ядерной бомбы.

В среде китайских ученых началось обсуждение способов возможного отключения системы StarLink Илона Маска еще в мае этого года. Такое обсуждение было вызвано тем, что даже сам Илон перестал скрывать тот факт, что система в первую очередь ориентирована на военное применение.

И вот в одном из китайских научных журналов под названием Nuclear Techniques группа физиков опубликовала материал, в котором была представлена математическая модель для точных расчетов по выводу из строя большого количества спутников, которые движутся по заданной орбите. Для решения задачи по выводу из строя спутников ученые предложили осуществить управляемый взрыв атомной боеголовки с мощностью около 10 Мт на указанной высоте.

Ученые предлагают взорвать боеголовку на высоте 80 км над уровнем моря. В таком случае образовавшееся радиоактивное облако уже через 5 минут будет на высоте в 500 км и займет площадь около 140 тысяч км2. Когда спутники будут заходить в пораженную облаком зону, то они выйдут из строя. Таким образом, можно будет уничтожить большое количество спутников противника на заданной высоте.

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