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Несмотря на огромные потери живой силы и техники на Херсонском направлении, ВСУ продолжат вести наступление как минимум до 8 ноября. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что ситуация, которая складывается на Херсонском направлении для вооруженных сил Украины, не такая положительная, как того им хотелось бы. Об этом сообщает издание “Свободная Пресса”.

Арестович также отметил, что по его оценке командование ВС РФ приняло решение дополнительно перебросить на защиту Херсонской области 6 группировок. И теперь общее количество военных формирований ВС РФ в Херсоне, по словам советника офиса Зеленского, достигает тридцати. А такое внушительное количество российских военных вселяет страх в рядах вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что с правобережной части Херсонской области администрацией региона было организовано эвакуацию порядка 80 тысяч местного населения, с целью избежание большого количества жертв в случае подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС.

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