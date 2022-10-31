ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают жилую инфраструктуру городов ЛДНР. Так в результате недавних ракетных попаданий в городе Алчевск Луганской Народной Республики пострадала местная гостиница. Здание получило массивные разрушения. Об очередных обстрелах со стороны украинских военных сообщил мэр Алчевска Альберт Апшев.

Он заявил, что националистами киевского режима были вновь обстреляны объекты жилой инфраструктуры города. В результате пострадало здание местной гостиницы «Металлург». По сообщению главы города, удары со стороны ВСУ были осуществлены утром 31 октября.

Апшев уточнил, что в данном районе находятся только жилые дома, а объекты военного назначения отсутствуют. Также мэр Алчевска добавил, что в результате взрыва, возможно, есть пострадавший человек. На данный момент сотрудниками служб спасения проводятся мероприятия по поиску пропавшего гражданина. В свою очередь сотрудники коммунальных предприятий занимаются уборкой прилегающей территории.

Вам может понравиться

Вассерман предлагает свой вариант, как избавиться от ударов ВСУ по Севастополю

Как сообщает «Московский Комсомолец», Анатолий Вассерман уверен, что нападение ВСУ на Черноморский флот Российской Федерации, который базируется в Севастополе, является ничем иным, как настоящим террористическим актом. Также Вассерман сообщает, что

Центр подготовки сил специальных операций ВСУ возле Очакова подвергся удару со стороны ВС РФ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство Обороны РФ, российской армией был нанесен удар по военной базе ВСУ, которая располагается возле Очакова в Николаевской области. Также из сводки Минобороны

Конашенков: ВС РФ заняли опорные пункты и высоты на южно-донецком фронте

По сообщению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, официального представителя Министерства обороны России, российские бойцы на южно-донецком направлении смогли занять выгодные высокие позиции и некоторые опорные пункты. Во время наступательных действий подразделениями ВС