Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают жилую инфраструктуру городов ЛДНР. Так в результате недавних ракетных попаданий в городе Алчевск Луганской Народной Республики пострадала местная гостиница. Здание получило массивные разрушения. Об очередных обстрелах со стороны украинских военных сообщил мэр Алчевска Альберт Апшев.

Он заявил, что националистами киевского режима были вновь обстреляны объекты жилой инфраструктуры города. В результате пострадало здание местной гостиницы «Металлург». По сообщению главы города, удары со стороны ВСУ были осуществлены утром 31 октября.

Апшев уточнил, что в данном районе находятся только жилые дома, а объекты военного назначения отсутствуют. Также мэр Алчевска добавил, что в результате взрыва, возможно, есть пострадавший человек. На данный момент сотрудниками служб спасения проводятся мероприятия по поиску пропавшего гражданина. В свою очередь сотрудники коммунальных предприятий занимаются уборкой прилегающей территории.