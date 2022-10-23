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Командование ВСУ не оставляет попыток для организации нового прорыва на Харьковском направлении. Однако в этот раз российские войска не только отражают атаки противника, но и ведут активную оборону, то есть проводят и свои собственные контрнаступательные действия локального характера.

Сейчас для противника приоритетной задачей является выход на трассу Кременная-Сватово. Для реализации этой цели, ВСУ проводит штурмовые действия по всей линии фронта на данном участке. В районе Купянска подразделения ВСУ также совершают атакующие действия. Однако последняя их попытка атаковать населенный пункт Куземовка не увенчалась успехом, и противник был вынужден отойти с потерями.

Как сообщает Telegram-канал Старше Эдды, ВСУ в вечернее время 22 октября атаковали населенный пункт Терны. Сначала была выполнена разведка боем силами 3 танков и 2 БМП, после этого в бой пошли основные силы, которые состояли из более чем 15 единиц бронетехники.

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