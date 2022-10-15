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Как сообщил портал «Русская весна» со ссылкой на заместителя ВГА Кирилла Стремоусова, вооруженные силы Украины смогли накопить достаточно резервов на Херсонском направлении, чтобы можно было переходить в контрнаступление.

Со вчерашнего вечера украинские силы, которые располагаются в районе Никополя, провели артиллерийскую подготовку на южном фронте. Как оказалось, это было подготовкой для проведения контрнаступления на данном участке фронта. Уже утром в направлении на Берислав и Новую Каховку военнослужащие вооруженных сил Украины начали наступательную операцию через населенные пункты Суханово и Дудчаны.

По данным военных корреспондентов противник попытается маневрировать вдоль Каховского водохранилища. Так Роман Сапоньков сообщает, что противник продвигается на Берислав через населенные пункты Мыловое и Новогригоровка.

Российская артиллерия открыла ответный огонь, и первая волна наступления была остановлена. В результате ВСУ понесли потери около 120 пехотинцев и 17 бронированных машин. Но противник может предпринять следующие попытки продвинуться на этом направлении.

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