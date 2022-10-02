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В распоряжении Киева появились принципиально новые боезаряды для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Военные эксперты отмечают, что они значительно опаснее, чем ранее используемые ракеты M30 и M31.

Управляемая осколочно-фугасная ракета M30A1 выполнена с применением технологии LEO и заряжена взрывчаткой PBXN-110. Она практически полностью состоит из восьмиугольных звезд и обеспечивает скорость детонации около 9 тысяч метров в секунду.

Ракета взрывается в воздухе, разбрасывая вокруг шарики, которые выполнены из карбида вольфрама. Они разлетаются на расстояние в 120 метров, что создает серьезную угрозу для мирного населения.

Сам боезаряд имеет дальность поражения целей до 84 км и наводится посредством GPS-навигации.

Напомним, что именно такую ракету ВСУ задействовали несколько дней назад под Луганском, в результате чего погибло три человека.

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