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26 и 27 сентября ВСУ наносили ожесточенные удары по Луганской Народной Республике, где проходил референдум по вопросу присоединения к России. Атаки производились на Лисичанск и Брянку, Алчевск, Старобельск и Перевальск, пишет издание «Известия».

Около 17:00 в минувший вторник Киев атаковал предприятие «Луганскгаз» реактивными системами залпового огня HIMARS. Еще через два часа ВСУ ударили по тому же объекту неидентифицированной ракетой, которая ранее не применялась.

Рабочие предприятия рассказали, что звука прилета ракеты никто не слышал – она перемещалась совершенно бесшумно. После этого боезаряд разорвался в воздухе и из него в разные стороны разлетелись металлические шарики. Это привело к гибели троих человек. Еще один скончался в больнице после ранения. Кроме того, двое сейчас находятся в медицинском учреждении в очень тяжелом состоянии.

О какой ракете идет речь, пока неизвестно, но можно предположить, что это вооружение поставлено Киеву Западом.

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