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Военкоры «Русской Весны» опубликовали новую сводку о ситуации на Запорожском направлении. По их словам на данном участке фронта командование вооруженных сил Украины пытается собрать ударный кулак для наступления, а российская сторона постоянно наносит упреждающие удары по местам скопления живой силы и бронетехники, чтобы не допустить наступление.

Украинское командование продолжает накапливать силы для совершения прорыва в сторону Бердянска и, возможно, Энергодара. Однако российская сторона постоянно ведет разведку за линией фронта и продолжает наносить многочисленные удары ствольной и реактивной артиллерией, а также авиацией по местам, где противник сосредотачивает силы и средства для атаки. Военкоры сообщают об успешном поражении сил противника возле населенного пункта Орехово.

Однако украинская сторона увеличила количество диверсионных групп, которые ежедневно пытаются найти лазейку в российской линии обороны. Так, только за последние два дня были накрыты огнем артиллерии более 10 групп ДРГ противника.

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