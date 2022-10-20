По мнению военного аналитика из Индии Виджайндера Тхакура, российский истребитель Су-57 разрушает о себе мифы, созданные на Западе. Об этом появился материал в издании The Eurasian Times. Как отмечает обозреватель, Россия подтвердила, что использует во время специальной военной операции новейшие истребители.

И уже нет сомнений в их эффективности во время ведения боя, как по воздушным, так и по наземным целям. Су-57 с легкостью пролетает необходимое для осуществления удара расстояние и при этом остается неопределенным радарами противника.

Исходя из этого, Тхакур уточняет, что его очень интересуют комментарии тех западных экспертов, которые ранее сообщали, что российское вооружение не является эффективным.

Напомним, что Запад активно распространял информацию о том, что истребители Су-57, стоящие на вооружении ВС РФ, очень легко обнаруживаются радарами, легче, чем стелс-истребители F-22 и F-35 американского производства.