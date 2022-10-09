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В ночь на 9 октября в Запорожье второй раз за сутки взвыли сирены воздушной тревоги. Практически сразу после этого были зафиксированы прилеты ракет, сопровождаемые громкими взрывами и сильным возгоранием.

Владимир Рогов, представляющий военно-гражданскую администрацию Запорожской области, заявил, что ракетными ударами поражены объекты военной инфраструктуры ВС Украины. Столбы дыма в отдельных районах города видны до сих пор.

Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении российскими дронами-камикадзе «Герань-2» казармы 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Беспилотник ударил по крыше здания, которая тут же вспыхнула. Также произошла детонация, усилившая эффект от атаки.

ВС РФ наносят ракетные удары исключительно по военной инфраструктуре врага. Гражданские объекты уничтожаются лишь в том случае, если активно используются для целей ВСУ.

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