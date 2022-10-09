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Казарма 55-й артиллерийской бригады, которая дислоцируется в Запорожье, взлетела на воздух после точного попадания дрона-камикадзе «Герань-2». Эти беспилотники продолжают оставаться самой серьезной проблемой Киева, так как ПВО на них не реагирует, а сбивать из автоматов быстро летящие барражирующие боеприпасы не получается, рассказал изданию «Московский комсомолец» военный эксперт Борис Рожин.

«Герань» расцвела прямо в казарме пятьдесят пятой артиллерийской бригады в Запорожье», – сообщил аналитик.

Напомним, что первые дроны-камикадзе появились в зоне спецоперации еще в сентябре. Боевики ВСУ презрительно называют их «летающими мопедами» за характерное жужжание во время полета, однако и сами признают, что не могут ничего сделать с данным видам оружия. Оно прицельно бьет по штабам и казармам, по объектам военной и критической инфраструктуры, полностью игнорируя старания ПВО.

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