Националистическим формированиям ВСУ удалось достичь частичных успехов у Красного Лимана и вытеснить защитников города из Дробышево и Ямполя. Главком Валерий Залужный уже побежал докладывать радостные новости президенту Украины Зеленскому, однако в этот момент ВС РФ нанесли контрудар по врагу, сообщает портал «Русская весна».

Российские подразделения атаковали противника со стороны населенного пункта Торское, чего тот никак не ожидал. ВСУ пришлось отступать на исходную позицию и прощаться с мыслью о полном окружении Красного Лимана. Несмотря на то, что они взяли город в полукольцо, заблокировать снабжение или полностью захлопнуть котел боевики не сумели.

Напомним, что Зеленский приказал взять город 30 сентября до объявления о присоединении ДНР к России. На Красный Лиман было брошено не менее 10 тысяч военнослужащих, оснащенных бронетехникой НАТО, однако все это не помогло им достичь цели.