В ночь на 30 сентября ВСУ предприняли сумасшедший штурм Красного Лимана. Президент Украины Зеленский поставил перед ними четкую задачу – захватить город до момента, когда российский лидер объявит о присоединении ДНР к РФ.

ВСУ удалось вытеснить защитников города из населенных пунктов Ямполь и Дробышево, однако основную миссию боевики все же провалили. Они не сумели взять Красный Лиман, чтобы Зеленский мог во всеуслышание объявить о громкой «перемоге». Мало того, резервы ВС РФ и авиация вынудили националистические формирования сдать позиции и отступить на исходную.

Сейчас Киев заявляет, что город все же будет взят в течение трех дней. Ему вторят и аналитики американского Института изучения войны. Но российские эксперты уверены, что ВСУ сами себя загнали в капкан, который совсем скоро захлопнется.