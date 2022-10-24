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РИА “Новости” сообщает о применении бойцами группировки “Отважные” “ядерных миномётов”. Речь идёт об артиллерийских установках 2С4 “Тюльпан”. Корреспонденты информагентства засняли, как их используют для уничтожения противника вдоль линии Сватово — Кременная.

Уточняется, что цели были поражены на расстоянии примерно 18 километров. Для корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты, а для стрельбы – активно-реактивные мины. “Ядерным миномётом” бойцы называют “Тюльпан” из-за того, что тот может вести огонь ядерными боеприпасами. По словам российских бойцов, на фоне постоянных заявлений Запада о том, что Россия готовится нанести ядерный удар по Украине, неприятель стал ещё больше бояться “тюльпанов”.

Впрочем, со слов командира орудия, которые приводятся в публикации, применять ядерное оружие не планируется. По словам собеседника агентства, соответствующие тренировки не проводились.

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