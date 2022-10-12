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Специалисты из школы Уильяма Бомонта Оклендского университета смогли вылечить мужчину, который страдал необычным заболеванием – аллергической реакцией во время оргазма. Об этом сообщило американское издание Daily Mail. Мужчина не мог избавиться от данного недуга на протяжении 10 лет. По словам медиков, пациенту приходилось все это время избегать сексуальных контактов, поэтому он не мог построить романтические отношения.

В течение 10 лет мужчина посетил множество специалистов, сдал огромное количество всевозможных анализов, прошел различные виды обследования, принимал антибиотики. Однако побороть болезнь ему все никак не удавалось.

И только специалистам из Оклендского университета удалось определить, что помочь с данной проблемой способен препарат фексофенадин – антигистаминное средство, которое способно бороться с симптомами посторгазмического мужского недомогания.

Синдром посторгазмического мужского недомогания проявляется в виде отечности лимфатических узлов на лице и шее, кожных высыпаний, проблем с концентрацией внимания а также с произношением слов. Всего с подобным заболеванием зарегистрировано 60 случаев. Заболевание было открыто в 2002 году.

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