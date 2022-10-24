Поддержка Украины со стороны Америки и ее европейских партнеров по НАТО играет огромную роль в условиях продолжающейся российской специальной военной операции. Но этот фактор – «переменная», который может устремиться к нулю под воздействием внутренних проблем Запада, пишет Джонатан Гайер, обозреватель американского интернет-издания Vox. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«На Украине идут боевые действия, и украинцы, безусловно, страдают от них больше всего. Тем не менее, именно расходы, которые несут и готовы нести далее основные покровители Украины – США и Европа – будут определять способность Украины воевать», – отмечает Гайер. При этом, по его мнению, западная поддержка Украины является пусть и важной, но «переменной» величиной, и способна меняться.

Санкции, которые США, Западная Европа и некоторые страны Азии ввели в отношении России, продолжают оказывать бумеранговое воздействие по ним же самим. Предстоящая зима напомнит Европе о ее зависимости от российского ископаемого топлива. А если инфляция будет продолжаться и надвигается энергетический кризис, не устанут ли США и временами разделенная Европа от Украины и станут менее склонны ее поддерживать?

США уже направили Украине военную помощь на сумму более 17 миллиардов долларов. С каждым пакетом возникают новые вопросы о том, можно ли и далее поддерживать такой объем помощи, и достаточно ли в западных запасах ракет и пуль для Украины с учетом интересов собственной сферы безопасности. Многие эксперты предупреждают, что запасы оружия истощаются быстрее, чем страны Запада успевают их пополнить.

Сентябрьский опрос, проведенный Data for Progress и Институтом Куинси, показывает, что только 6 процентов опрошенных американцев считают СВО России на Украине одной из «трех самых важных проблем, стоящих перед Америкой сегодня». Он занял в предложенном перечне прочное последнее место, сильно отстав от инфляции, состояния экономики и многих иных внутренних проблем.

Другой недавний опрос в 14 странах Европы и Северной Америки, проведенный немецким фондом Маршалла, показал, что в Италии, Франции и Канаде как самая важная проблема безопасности рассматривается «глобальное изменение климата», в то время как лишь в странах, расположенных на восточных окраинах Европы – то есть ближе к России и Украине, называются «российская угроза» в целом или «противостояния между странами».

Хотя американская военная помощь была значительной, поддержка Европы была гораздо более неоднозначной: некоторые европейские страны тратили на поддержку меньше, чем на импортные российские нефть и газ. На это указывает эксперт CNAS Андреа Кендалл-Тейлор, бывший сотрудник американской разведки, и отмечает: у него нет объяснений, почему это происходит.

Натали Точчи, директор Института иностранных дел в Риме, заявляет, что Европейская комиссия не выполняет своих обязательств. По ее мнению, медлительность в предоставлении экономической помощи Украине в основном происходит из-за бюрократических препон.

До сих пор многие европейские страны (даже Венгрия) поддерживали Украину во многом. Но теперь для европейских лидеров, твердо намеренных продолжать такую поддержку, могут возникнуть крупные политические проблемы, поскольку это еще больше усугубляет внутренние экономические неурядицы.

Такое положение дел уже становится тенденцией. Уход бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона этим летом и особенно Лиз Трасс сейчас был ускорен инфляцией и проблемами в экономике, многочисленные причины которых стали последствиями конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон потерял свое парламентское большинство в июне. Правительство премьер-министра Италии Марио Драги раскололось по Украине (хотя это было не единственной причиной).

Поддержка сил, стоящих на стороне Украины, в Европе ослабевает, и у США мало возможностей вернуть ее. После холодной войны США сосредоточили большую часть своего военного и дипломатического внимания сначала на Ближнем Востоке, а затем, в последнее время, на Азии. «Вашингтон просто не имеет реального представления о Европе сегодня, не понимает значимой роли Европейского союза и пытается действовать так, как будто его не существует», – отметил Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований.

«Администрация Байдена добилась больших успехов в нацеливании американских дипломатов для объединения Европы, но Вашингтон по-прежнему работает с дефицитом своего влияния на континенте и без глубокого понимания устойчивой долгосрочной европейской политики», – отмечает Гайер, и заключает: финал конфликта тем самым отодвигается все дальше, и есть обеспокоенность тем, что риторика Белого дома по принципу «с нами или против нас» исключает возможность дальнейшего конструктивного взаимодействия с Россией.