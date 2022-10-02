Минобороны РФ приняло верное решение об отводе российских войск из Красного Лимана. Военнослужащие фактически выполнили поставленные перед ними задачи – они сбили излишне резвый темп, который взял противник, обескровили его, лишили эффекта внезапности, рассказал военный историк Юрий Кнутов изданию «Известия».

После ухода из Красного Лимана российские подразделения заняли более выгодны позиции. Это решение позволило избежать окружения и спасти жизни бойцов, которые самоотверженно сражались на протяжении почти целого месяца.

В ноябре-декабре на фронт начнут массово приезжать новые подразделения, сформированные в рамках частичной мобилизации, напомнил аналитик. Именно тогда можно будет нанести сокрушительный ответный удар и вернуть контроль не только над Красным Лиманом, но и над другими оставленными городами.

Напомним, что примерно ту же точку зрения высказал и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он отметил, что перед российскими военными в Лимане стояла сверхзадача – сорвать стремительное наступление ВСУ. И они с честью ее выполнили.