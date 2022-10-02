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Защитники Красного Лимана, несмотря на очевидное численное превосходство противника, сделали даже больше, чем могли, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Он пояснил, что хотя военнослужащим и пришлось оставить город, их сопротивление заслуживает всяческих похвал.

Комбат напомнил, что после пары локальных успехов в Харьковской области ВСУ раззадорились и помчались захватывать города ДНР и ЛНР. Дело доходило даже до публикаций в СМИ, что украинские войска уже чуть ли не вошли в Лисичанск. Однако чуть позже им пришлось опровергать собственные хвалебные оды, так как защитники Красного Лимана остановили наступательный порыв противника.

«Парни даже не представляют до конца, что они сделали. Украине нужен был темп, нужно было ловить момент после харьковского наступления, и давить нас на всех направлениях», – объяснил Ходаковский.

Но как раз темп был сбит. Боевики ВСУ увязли в Красном Лимане на целый месяц. Эффект внезапности был утрачен. Кроме того, командованию украинской армии пришлось перебрасывать к городу силы с других направлений, чтобы все же добиться желаемого результата. Поэтому стремительное наступление было сорвано благодаря самоотверженности защитников Лимана.

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