Недавний намеренный подрыв подводного газопровода «Северный поток» «имеет геополитические последствия и подчеркивает ценность и уязвимость объектов на дне океана», отмечает американское военное издание Breaking Defense, хотя ни словом не упомянуло об ответственности какой-либо страны за эту диверсию. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В том, что у сразу многих стран Запада, несмотря на поспешные «опровержения» обратного от их официальных лиц, есть немалые возможности совершать подводные диверсии, развеивает все сомнения только что прошедшая военно-морская выставка Euronaval и представленные на ней боевые системы, способные осуществлять «как оборонительные, так и наступательные операции на морском дне для защиты или нападения на критически важную инфраструктуру».

В последние годы страны мира все больше обеспокоены уязвимостью своих подводных сетей и кабелей. Как отмечает Breaking Defense, в рамках Euronaval французское агентство по оборонным закупкам DGA публично объявило о подписании контракта на 4 миллиона евро с норвежской компанией Kongsberg Maritime. Контракт, подписанный еще в середине августа, предусматривает «пробные испытания» автономного беспилотного подводного аппарата (AUV) Hugin Superior, который способен работать на глубине до 6000 метров.

Одной из двух основных проблем при эксплуатации оборудования на такой глубине является крайне высокое давление внешней среды, которое составляет около 614 кг/кв.см – то есть в 600 с лишним раз мощнее, чем оказывает атмосфера на суше. Кроме того, на таких глубинах особо остра проблема с передачей данных.

Эти проблемы норвежская военная корпорация Kongsberg начала решать еще несколько десятилетий назад. Ричард Паттерсон, директор по продажам военно-морской робототехники подразделения Kongsberg Maritime, сообщил Breaking Defense на выставке, что AUV Hugin был разработан совместно с Норвежским институтом оборонных исследований (FFI) в начале 1990-х годов для поиска мин.

Габариты Hugin составляют около 6,5 м в длину при диаметре 87 см. Он может управляться оператором через подведенный провод или быть автономным, действуя под управлением высокоточной системы акустического позиционирования (HIPAP).

Подводный беспилотник Hugin Superior был испытан ВМС Франции ранее в этом месяце с гидрографического и океанографического исследовательского судна Beautemps-Beaupre. Франция также арендует ряд других доступных в настоящее время французских и европейских AUV и дистанционно управляемых дронов (ROV) для их тестирования с целью последующей закупки глубоководного оборудования.

Требованиям ВМС Франции также может соответствовать Manta UHV (беспилотный гибридный аппарат), который «выглядит как блестящее серебристое металлическое крыло» и разработано стартапом Marine Tech, базирующемся в о французском портовом городе Тулон. Полностью электрическая Manta не только рассчитана на глубину до 6000 метров, но также может плавать под поверхностью воды, не оставляя следов и почти бесшумно. Аппарат является «не прототипом, а реальным продуктом» и способен на 8 часов автономной работы, со скорой перспективой увеличить это время до 24 часов.

Шведская Saab является мировым лидером на рынке подводных дронов, но большая часть ее продуктов работает на значительно меньшей глубине. Компания переходит от гидравлических технологий к электричеству для своих подводных аппаратов, поскольку они «более эффективны, надежны и экологичны». На Euronaval были предложены ее новинки – eWROV электрический AUV массой 4,4 тонны с двумя манипуляторами спереди, который имеет номинальную глубину 3000 метров (опционально – до 5500 метров).

По словам бывшего водолаза Королевского флота Великобритании Криса Лейда, который сегодня является менеджером по продажам оборонных систем Saab, первоначальные требования к возможностям таких систем предусматривают наличие технологий «скрытности» и «носят оборонительный характер», в том числе обеспечивая противоминные операции, осмотр и наблюдение за объектами на морском дне. Что касается наступательных возможностей, он отметил возможности «перехватывать, отслеживать или разведывать угрозу».