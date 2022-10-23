По сообщению издания «Московский Комсомолец», военный корреспондент из Херсона Роман Сапоньков дал объяснение необходимости нанесения массированных ударов ВС РФ по энергетическим объектам Украины. Журналист подчеркнул, что удары по украинским объектам инфраструктуры соответствуют военным законам.

В качестве примера он вспомнил действия НАТО во время проведения специальной операции в Югославии. Тогда натовскими войсками были разрушены 1250 объектов энергетики страны. Сапоньков отметил, что электричество во время войны это не только снабжение жилых объектов. Это обеспечение питанием электровозов, на которых поставляется военное вооружение, это работа нефтеперерабатывающих заводов.

В конце-концов, электричество необходимо для ремонтной промышленности. А недостаток электроэнергии в Украине приведет к тому, что киевский режим решиться на разделение промышленности. А ведь именно это и даст Российской Федерации дополнительные козыри.