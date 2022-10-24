Как сообщает РИА Новости, во Франции прошлая неделя прошла под знаком всеобщей забастовки. По всей стране прошли многотысячные митинги, во время которых граждане выражали свое недовольство политикой правительства. Люди требовали, чтобы им повысили заработные платы, и не поднимали цены на энергоносители. В это же самое время действующее правительство Франции призывает народ еще больше экономить потребление энергоносителей и проявит всеобщую солидарность.

По уверениям французских политиков, Франция смогла наполнить свои газовые хранилища почти на 100%. Ранее около 17% от всего газа, который необходим Франции, поставлялось из России. В этом году Франция смогла увеличить закупки «голубого топлива» в США и Норвегии. Однако возможно, что зимой придется делиться своими запасами с соседями, которые не так хорошо подготовились к зиме.

Власти также призывают свое население снизить общее потребление электроэнергии на 10%. Это вынужденная мера, так как половина атомных реакторов страны остановлена для выполнения профилактических ремонтных работ. А постоянные забастовки не позволяют запустить их раньше срока.

Этой зимой правительство также просит понизить температуру в жилых помещениях до 19 градусов. Это ограничение касается и спортивных залов и бассейнов. Около одной трети населения Франции проживает в коммунальных квартирах, где решение о включении отопления принимается на общем собрании. В этом году, как говорит одна из местных жительниц, на таком собрании ее дома чуть ли не дошло до настоящей драки. Люди старшего поколения заявили, что им уже холодно и необходимо включать отопление, в то время как другие возмущались, что еще слишком тепло, чтобы тратить деньги на отопление.