Во время выступления на пленарном заседании форума «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад безо всякого стыда ведет экономические войны, занимается подготовкой революций и переворотов, последствия которых довольно трагические. Таким примером является Украина. Президент отметил, что «Запад просто охамел», ведь в открытую заявляют о финансировании переворотов.

Также президент подчеркнул, что западные страны в открытую совершают действия, противоречащие всем моральным принципам. В качестве доказательства Путин привел убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он отметил, что к Сулеймани можно относиться как угодно, однако он являлся официальным представителем другого государства. А убили его в третьей стране и совершенно не скрывают данного факта.

Глава государства задал риторический вопрос, что такое вообще происходит, и где мы живем, если есть возможность совершать подобные деяния?