ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время выступления на пленарном заседании форума «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад безо всякого стыда ведет экономические войны, занимается подготовкой революций и переворотов, последствия которых довольно трагические. Таким примером является Украина. Президент отметил, что «Запад просто охамел», ведь в открытую заявляют о финансировании переворотов.

Также президент подчеркнул, что западные страны в открытую совершают действия, противоречащие всем моральным принципам. В качестве доказательства Путин привел убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он отметил, что к Сулеймани можно относиться как угодно, однако он являлся официальным представителем другого государства. А убили его в третьей стране и совершенно не скрывают данного факта.

Глава государства задал риторический вопрос, что такое вообще происходит, и где мы живем, если есть возможность совершать подобные деяния?

 

Вам может понравиться

Кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» были опубликованы Министерством обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации выложило видео, на котором запечатлена работа боевых расчетов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», которые входят в состав подразделений Воздушно-десантных войск. Десантники находятся на самых опасных участках фронта

Минобороны РФ сообщает об отражении атак ВСУ на Харьковском направлении

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление Игоря Конашенкова в рамках брифинга Министерства обороны Российской Федерации, подразделения вооруженных сил Украины продолжают наступать в районе населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое,

Появились кадры колонны ВСУ под огнем Армии России

Русская весна сообщает, что в Сети появились видеокадры, на которых колонна ВСУ оказалась под огнем российских бойцов. Данные кадры сняли украинские боевики. На видеокадрах можно заметить, что первый автомобиль украинской