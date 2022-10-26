ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на военного эксперта Константина Сивкова, уже в обозримом будущем Великобритания сможет снова стать членом европейской программы «Военная мобильность». По мнению эксперта, сейчас любое присутствие военных Великобритании в странах Европейского союза расценивается как присутствие иностранных войск. Такое положение дел очень сильно осложняет любую логистику британских вооружений по территории ЕС. Именно поэтому возвращение Великобритании в общеевропейскую программу «Военная мобильность» поможет решить эти проблемы.

Константин Сивков сообщает, что Великобритания оказалась в очень интересном положении. Несмотря на то, что большинство стран ЕС входят в состав НАТО так же как и Великобритания, однако перемещение войск последних по территории Европы вынуждает тратить огромное количество времени на оформление всех юридических процедур.

Военный эксперт уверен, что страны европейского союза обладают хорошими коммуникационными возможностями для быстрой переброски войск. Сейчас Британия испытывает затруднения исключительно в правовом поле, а следовательно, по мнению Сивкова, этот недостаток будет устранен в ближайшее время.

Вам может понравиться

Чемезов сообщил о готовности «Ростеха» предоставить армии необходимое количество дронов-камикадзе

Генеральный директор корпорации заявил о том, что «Ростех» может поставить российской армии нужное число дронов, успех применения которых можно видеть на Украине в зоне СВО. Чемезов подчеркнул, что необходимое вооружение

Граждане Польши вынуждены покупать просроченные продукты питания из-за слишком высоких цен

Как сообщает иностранный источник Fakt, местные жители Польши удивлены и расстроены постоянному росту цен на продукты питания в магазинах. При покупке одних и тех же продуктов, чек на их оплату

Запад заявил об улучшении тактической слаженности российских военных при новом командовании

Сообщается о том, что после назначения Суровкина командующим войсками в зоне СВО Запад начал отмечать улучшение тактики среди российских военных. Западные специалисты отмечают характерное улучшение слаженности среди бойцов ВС РФ.