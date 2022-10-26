Как сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на военного эксперта Константина Сивкова, уже в обозримом будущем Великобритания сможет снова стать членом европейской программы «Военная мобильность». По мнению эксперта, сейчас любое присутствие военных Великобритании в странах Европейского союза расценивается как присутствие иностранных войск. Такое положение дел очень сильно осложняет любую логистику британских вооружений по территории ЕС. Именно поэтому возвращение Великобритании в общеевропейскую программу «Военная мобильность» поможет решить эти проблемы.

Константин Сивков сообщает, что Великобритания оказалась в очень интересном положении. Несмотря на то, что большинство стран ЕС входят в состав НАТО так же как и Великобритания, однако перемещение войск последних по территории Европы вынуждает тратить огромное количество времени на оформление всех юридических процедур.

Военный эксперт уверен, что страны европейского союза обладают хорошими коммуникационными возможностями для быстрой переброски войск. Сейчас Британия испытывает затруднения исключительно в правовом поле, а следовательно, по мнению Сивкова, этот недостаток будет устранен в ближайшее время.