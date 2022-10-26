Сообщается о том, что на запорожском направлении начинается перегруппировка войск Украины с целью атаки на Васильевку.

Рогов сообщил о том, что ВСУ перебросили войска не только на запорожское направление, но и на херсонское. Эти данные могут свидетельствовать о новых планах в наступлении ВСУ.

Раннее стало известно о том, что украинские военные вновь атаковали точки расположения российских бойцов. Данная операция закончилась неудачей для Киева. В ходе боя украинцы потеряли множество единиц вооружения, а также членов личного состава ВСУ.

Российские военные демонстрируют слаженную работу на фронте и отражают большинство атак ВСУ. Специалисты отмечают, что такая четкая и эффективная работа началась после назначения командующим российскими войсками генерала Суровкина.