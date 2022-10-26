Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сообщается о том, что на запорожском направлении начинается перегруппировка войск Украины с целью атаки на Васильевку.

Рогов сообщил о том, что ВСУ перебросили войска не только на запорожское направление, но и на херсонское. Эти данные могут свидетельствовать о новых планах в наступлении ВСУ.

Раннее стало известно о том, что украинские военные вновь атаковали точки расположения российских бойцов. Данная операция закончилась неудачей для Киева. В ходе боя украинцы потеряли множество единиц вооружения, а также членов личного состава ВСУ.

Российские военные демонстрируют слаженную работу на фронте и отражают большинство атак ВСУ. Специалисты отмечают, что такая четкая и эффективная работа началась после назначения командующим российскими войсками генерала Суровкина.

Вам может понравиться

В результате конфликта на Украине США осознали, что защита от воздушных налетов должна быть лучшей

После того, как Россия нанесла массированные ракетные обстрелы и удары БПЛА, киевское руководство реально запаниковало. Одновременно президент Украины Зеленский и премьер-министр Шмыгаль стали просить, и даже требовать, у Запада предоставление

Российский контингент в Беларуси поможет РФ занять более выгодную позицию против возможной агрессии НАТО

Как сообщает издание Military Watch Magazine, российская армия продолжает развертывать на территории соседней Беларуси высокоэффективные комплексы различных вооружений. Размещенные вооружения смогут помочь отразить натиск НАТО, в случае начала активных боевых

Чемезов сообщил о готовности «Ростеха» предоставить армии необходимое количество дронов-камикадзе

Генеральный директор корпорации заявил о том, что «Ростех» может поставить российской армии нужное число дронов, успех применения которых можно видеть на Украине в зоне СВО. Чемезов подчеркнул, что необходимое вооружение