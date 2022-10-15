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Как сообщает РИА Новости, в украинском информационном агентстве УНИАН показали декорации украинского фильма с уничтоженной российской техникой и выдали это за новость с линии фронта.

В опубликованной новости была фотография с подбитой российской бронемашиной. На передней части бронемашины была надпись «На Бирлин» с намеренной орфографической ошибкой в слове «Берлин». В течение нескольких часов после публикации этой новости агентство УНИАН на своем Telegram-канале выложило видеоролик со съемочной площадки фильма, где и находилась данная бронемашина с этой же надписью.

Как оказалось, в Харьковской области сейчас проходят съемки фильма. В комментарии к видеоролику было отмечено, что бронемашина является частью декорации, а выложенная ранее новость не соответствует действительности. Также на видео отчетливо слышны команды, которые раздает режиссер картины.

Напомним, что ранее в харьковской области была обнаружена коллекция коронок местного стоматолога, которую Министерство Обороны Украины пыталось выдать за доказательство проводимых пыток над военнопленными.

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