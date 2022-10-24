Как сообщает издание «Военное дело», на Гаити не утихают массовые протесты и беспорядки. Причиной протестов стало поднятие цен на продукты питания и топливо, проблемы в экономическом секторе страны и постоянные перестрелки между местными бандами.

Основная масса населения острова живет за чертой бедности, причем некоторые люди и вовсе не имеют средств, чтобы прокормить себя, и вынуждены голодать. Причем число малообеспеченных людей растет с каждым днем по всей стране. Это и стало основной причиной, почему люди решили выйти на улицы с требованием об отставке действующего правительства.

Интересным фактом является то, что некоторые протестующие выходят на митинги с флагом России. Они не хотят, чтобы на остров был введен американский воинский контингент и просят у России помощи для того, чтобы преодолеть кризис.

Напомним, что флаг России стал символом надежды и борьбы с западным колониализмом во многих странах Африки, таких как, Алжир, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и другие.