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Соединенные Штаты Америки решили вывести свой военный контингент из Саудовской Аравии и ОАЭ. По сообщениям от «Украина.ру», былое влияние США среди стран Ближнего Востока начинает снижаться.

Поэтому решение о значительном снижение добычи нефти, вызвало бурную реакцию среди политиков США. Они решили внести на рассмотрение конгресса новый закон о выводе военнослужащих США и оружия из двух стран Ближнего Востока.

На данный момент более 5 тысяч американских военных, значительное количество самолетов и систем ПВО расположены в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Если новый закон будет принят, то весь американский контингент вместе с техникой будет направлен в другие страны Ближнего Востока.

Официальные лица США обвинили ОАЭ и Саудовскую Аравию в поддержке экономики России, что прямо противоречит введенным ЕС и США санкциям. Таким образом, конфликт на Украине уже повлиял и продолжает воздействовать на международные отношения.

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