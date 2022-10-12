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Истребитель с рабочим названием F-X, который сейчас разрабатывают Соединенные Штаты, станет первым в мире боевым самолетом шестого поколения и поступит на вооружение в 2030 году. Выпуском этой воздушной машины Вашингтон надеется обойти Китай, передает РИА Новости.

Американские эксперты раскрыли несколько деталей о новом истребителе, программа разработки которого скрыта за грифом секретности. Известно, что на его борту планируется установить лазерную установку. Кроме того, конструкторы заявляют о максимальном количестве самого современного вооружения.

На фотографиях концепта самолета видно, что он будет выполнен в том же стиле, что и другие истребители невидимки. Поэтому можно предположить, что инженеры разработали новейшие технологии, делающие воздушную машину незаметной для радиолокационных станций потенциального противника.

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