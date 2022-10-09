КНР предпринимает все возможные меры, чтобы обойти Соединенные Штаты и первой показать миру истребитель шестого поколения. Эксперты издания Asia Times уверены, что Китаю такая задача вполне по силам, а вот США сильно недооценивают его возможности.

За основу Пекин возьмет свой истребитель пятого поколения J-20, в котором уже сейчас вместо российских двигателей АЛ-31Ф начинают использоваться китайские WS-15. Самолет оснастят всеми теми функциями, которые могут указывать на принадлежность к новой генерации – наличие продвинутого искусственного интеллекта, дополненная и виртуальная реальность, управление на расстояние, эффективное взаимодействие с роем дронов.

Также истребители могут иметь модульную конструкцию, которая позволит в любой момент добавлять необходимые либо удалять ненужные функции. Точный перечень опций, которые позволяют причислить самолеты к шестому поколению, пока не определен, поэтому вполне можно ожидать и принципиально новых решений.