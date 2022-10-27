Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Дуга Бандоу, которая была опубликована в американском издании The American Conservative, среди представителей партии консерваторов растут настроения, что США должны предпринять очень «резкие шаги» по отношению к своим европейским партнерам.

Как заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу, властям США необходимо подумать о выводе своих войск из Европы и в разы сократить свою помощь, которая выделяется Украине, чтобы европейские страны взяли эту обязанность на себя.

Также американский эксперт уверен, что официальный Вашингтон ставит интересы американского народа ниже интересов иностранных государств. И это в то время, когда Европейский Союз не выполняет и половины от озвученных планов помощи украинским властям, добавил Дуг Бандоу.

По мнению Бандоу, власти Европейского Союза не ощущают реальный уровень опасности, потому что уверены, что США помогут им справиться с любыми угрозами. Также он задается вопросом, почему США должны тратиться на свои вооруженные силы в разы больше, чем Европа выделяет на развитие своих армий. Также эксперт выразил уверенность, что в случае прямого конфликта США с Китаем, Европа сделает все возможное, чтобы остаться в стороне.