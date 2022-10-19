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Введение военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также на территории ДНР и ЛНР не означает, что к спецоперации ВС РФ на Украине будут привлекаться военнослужащие срочной службы. Об этом сообщил сенатор Совфеда Виктор Бондарев, возглавляющий комитет по обороне.

Он заявил, что российские власти уже определили, в каких случаях срочники могут быть привлечены к участию в боевых действиях. С тех пор никаких изменений не произошло.

Ранее о военном положении в новых регионах России высказывался Франц Клинцевич. Он заявил, что в связи с этим никакой дополнительной мобилизации объявляться не будет, участие в СВО могут принять исключительно добровольцы. Остальных мирных жителей власти РФ будут эвакуировать в безопасные районы страны.

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