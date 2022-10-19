Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Франц Клинцевич, возглавляющий «Российский союз ветеранов Афганистана», заявил, что РФ не станет объявлять мобилизацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, на территории которых с 19 октября действует военное положение.

Он уверен, что мирное население перечисленных выше регионов будут выводить на безопасные территории, так как ВСУ все еще ведут боевые действия и готовят новые наступательные операции. В ряды российской армии скорее всего будут принимать добровольцев из новых областей РФ, но мобилизовать точно никого не станут, передает портал Ura.ru.

По словам Клинцевича, 300 тысяч военнослужащих, которых призывают в ходе частичной мобилизации, вполне достаточно для выполнения всех задач специальной военной операции. Военное положение введено не для дополнительной мобилизации, а для защиты гражданского населения от регулярных обстрелов ВСУ, обеспечения нормальной работы государственных органов и наделения военнослужащих ВС РФ особыми полномочиями на период боевых действия.

Вам может понравиться

В Сети появились фото военнослужащих Беларуси с красными повязками

Белоруссия может открыть второй фронт в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Во всяком случае об этом могут свидетельствовать отличительные знаки в виде красных повязок у военнослужащих Республики Беларусь.

В Харьковской области находилось не менее 100 иностранных наёмников

Действующие офицеры Великобритании, США и Польши участвуют в военном конфликте между Россией и Украиной. Об этом рассказал попавший в плен разведчик ВСУ – сообщает РИА “Новости”. Виктор Бережной – так

США перебросили группу истребителей F-22 в Нидерланды

В рамках ежегодных натовских учений США перебросили из Польши в Нидерланды группу истребителей-бомбардировщиков F-22. Военные манёвры по ядерному сдерживанию начались в понедельник 17 октября. Об этом сообщает “Интерфакс”. Уточняется, что