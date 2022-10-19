Франц Клинцевич, возглавляющий «Российский союз ветеранов Афганистана», заявил, что РФ не станет объявлять мобилизацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, на территории которых с 19 октября действует военное положение.

Он уверен, что мирное население перечисленных выше регионов будут выводить на безопасные территории, так как ВСУ все еще ведут боевые действия и готовят новые наступательные операции. В ряды российской армии скорее всего будут принимать добровольцев из новых областей РФ, но мобилизовать точно никого не станут, передает портал Ura.ru.

По словам Клинцевича, 300 тысяч военнослужащих, которых призывают в ходе частичной мобилизации, вполне достаточно для выполнения всех задач специальной военной операции. Военное положение введено не для дополнительной мобилизации, а для защиты гражданского населения от регулярных обстрелов ВСУ, обеспечения нормальной работы государственных органов и наделения военнослужащих ВС РФ особыми полномочиями на период боевых действия.