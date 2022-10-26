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Пользователями популярной интернет-площадки был высмеян глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Подписчики странички Кулебы в Твиттере подняли на смех его комментарий, относительно «российской пропаганды». Отмечается, что на своей страничке Дмитрий Кулеба выложил фото, на котором он смотрит на изображение карты мира. А подписал Кулеба данный снимок фразой, в которой говорилось, что им был проведен онлайн-брифинг для иностранных средств массовой информации по теме «российской агрессии и пропаганды».

Так один из пользователей написал в комментарии под постом министра, что всем нам видно лицемерие Запада. И сейчас это стало более, чем очевидно благодаря Путину. Второй комментатор подчеркнул, что пропаганда Запада действует хорошо. «Ты имел в виду, что продолжишь врать всему миру?» – задал такой вопрос еще один подписчик.

Еще один пользователь написал, что Кулеба смотрит на карту мира и теперь он должен знать, как себя чувствуют налогоплательщики в США, понимающие, что их просто грабят.

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