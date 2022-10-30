В Сети появились кадры, как боевая машина пехоты, имеющая боевой модуль «Эпоха» проходила испытания. Предполагается, что представленная на видео модель это БМП-2, на которой установлен модуль «Эпоха».

Стоит отметить, что модуль «Эпоха» был разработан тульским конструкторным бюро приборостроения. Данным модулем можно укомплектовывать боевые машины пехоты на базе платформ широкого спектра применения «Бумеранг», «Армата», «Курганец-25». Как сообщают военные эксперты, он представляет собой боевое отделение без экипажа, которое управляется на расстоянии.

Основным оружием данного модуля является низкобаллистическая пушка-автомат с калибром 57 мм. С ней в комплекте идет танковый модернизированный пулемет Калашникова с калибром 7.62 мм и 2 тыс. патронов в боекомплекте.

Стоит отметить, что помимо этого есть комплекс управляемого ракетного вооружения «Корнет-Д», имеющий две пусковых установки, оснащенные 4 ракетами на управлении. Также присутствует комплекс малогабаритных ракет на управлении «Булат».